Лідер КНДР заявив про бажання відновити контакти з Південною Кореєю

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що готовий відновити контакти з Південною Кореєю після того, як його країна перестала відповідати на дзвінки гарячою лінією з Південною Кореєю.

Згідно з повідомленням офіційного корейського Центрального інформаційного агентства, таку заяву лідер КНДР зробив 30 вересня у парламенті країни.

Кім сказав, що відновлення гарячих ліній крізь кордони може втілити в життя прагнення корейського народу до миру між двома Кореями.

У серпні між КНДР і Південною Кореєю спалахнув черговий виток напруженості, оскільки Пхеньян розкритикував Сеул за співпрацю зі США, зокрема через спільні військові навчання.

Кім також звинуватив Південну Корею в загостренні напруженості за рахунок нарощування озброєнь, та звинуватив Сполучені Штати у пропозиції ведення переговорів без зміни «ворожої політики» по відношенню до КНДР.

Кім, який відхилив неодноразові пропозиції США відновити переговори щодо ядерної програми країни без попередніх умов, сказав, що «ворожа політика» і «військові загрози» Вашингтона залишаються незмінними.

Офіційні особи США сподіваються сісти за стіл переговорів з Північною Кореєю, але також дали зрозуміти, що санкції будуть тривати доти, доки Північна Корея не зробить конкретних кроків із денуклеаризації.

Пхеньян нещодавно запропонував переговори з Сеулом на тлі заяви, що 28 вересня успішно випробував нову гіперзвукову ракету.

Запуск ракети відбувся незадовго до того, як посланець Північної Кореї в ООН звинуватив Сполучені Штати у ворожості і зажадав від адміністрації Джо Байдена назавжди припинити спільні військові навчання з Південною Кореєю і розміщення стратегічних військових засобів в регіоні.