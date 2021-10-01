Північна Корея випробувала нову зенітну ракету – державні ЗМІ

Північна Корея провела випробувальний пуск «недавно розробленої» зенітної ракети, повідомили 1 жовтня північнокорейські державні ЗМІ.

Випробування, яке, як повідомило офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA), відбулося 30 вересня, стало останнім в серії недавніх випробувань зброї на тлі фактично заблокованих переговорів зі США про денуклеаризацію.

За повідомленням KCNA, зенітна ракета має «чудові бойові характеристики».

Міністерство оборони Південної Кореї не змогло відразу підтвердити останній запуск, повідомляє AFP. На фотографії, опублікованій в офіційній газеті Rodong Sinmun, ракета піднялася під кутом до ракети-носія. Контролювало випробування керівництво правлячої Трудової партії.

Раніше цього тижня Пхеньян оголосив про успішний запуск нової гіперзвукової ракети і ракети малої дальності. Також у вересні була запущена крилата ракета великої дальності.

За випробуваннями уважно стежать США, Південна Корея та інші країни регіону. США, Великобританія і Франція скликали засідання Ради Безпеки ООН по Північній Кореї, яке відбудеться 1 жовтня.

Ядерна зброя та програми щодо балістичних ракет заборонені резолюціями Ради безпеки ООН, а Північна Корея перебуває під численними міжнародними санкціями. Зенітні ракети значно менші, ніж заборонені балістичні.