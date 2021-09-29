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Північна Корея заявляє про успішне випробування гіперзвукової ракети

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракети (фото архівне)

Північна Корея заявила, що 28 вересня успішно випробувала нову гіперзвукову ракету. Державні ЗМІ повідомили, що нова ракета Hwasong-8 є однією з «п’яти найбільш важливих» нових систем озброєнь за останні п’ять років.

Державні ЗМІ назвали ракету «стратегічною зброєю», що зазвичай означає, що вона має ядерний потенціал.

Гіперзвукові ракети рухаються набагато швидше і більш маневрені, ніж звичайні. Це ускладнює їх перехоплення системами протиракетної оборони.

29 вересня Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула заявив, що збройні сили Південної Кореї і США «здатні виявити і перехопити» нову ракету.

«Судячи з аналізу її (ракети – ред.) характеристик, таких як швидкість, вона перебуває на початковій стадії розробки, і її розгортання займе чимало часу», – йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів.

Адміністрація президента США Джо Байдена відреагувала на повідомлення про запуск, ймовірно, ракети у море з боку КНДР, 28 вересня, вказавши на порушення обмежень і загрозу міжнародній спільноті.

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