Північна Корея заявляє про успішне випробування гіперзвукової ракети

Північна Корея заявила, що 28 вересня успішно випробувала нову гіперзвукову ракету. Державні ЗМІ повідомили, що нова ракета Hwasong-8 є однією з «п’яти найбільш важливих» нових систем озброєнь за останні п’ять років.

Державні ЗМІ назвали ракету «стратегічною зброєю», що зазвичай означає, що вона має ядерний потенціал.

Гіперзвукові ракети рухаються набагато швидше і більш маневрені, ніж звичайні. Це ускладнює їх перехоплення системами протиракетної оборони.

29 вересня Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула заявив, що збройні сили Південної Кореї і США «здатні виявити і перехопити» нову ракету.

«Судячи з аналізу її (ракети – ред.) характеристик, таких як швидкість, вона перебуває на початковій стадії розробки, і її розгортання займе чимало часу», – йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів.

Адміністрація президента США Джо Байдена відреагувала на повідомлення про запуск, ймовірно, ракети у море з боку КНДР, 28 вересня, вказавши на порушення обмежень і загрозу міжнародній спільноті.