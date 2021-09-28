У США успішно випробували гіперзвукову ракету

У США відбулися перші з 2013 року успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети. Ракета здатна досягти швидкості, яка в п’ять разів перевищує швидкість звуку, повідомило 27 вересня міністерство оборони США.

Ракета була запущена з літака. Згідно із заявою Пентагону, під час випробувань перевірялися технології безпечного відділення ракети від літака і системи запалювання двигунів. Ракета розробляється корпорацією Raytheon у співдружності з Northrop Grumman, яка створює двигуни.

Нова зброя обіцяє бути «високоефективною», наголосив представник Пентагону Ендрю Кнедлер. Ці випробування, за його словами, є важливим кроком для перетворення експериментальної програми на програму виробництва озброєнь наступного покоління.

За словами фахівців, технології, розроблені Raytheon, дозволять запускати такі ракети не тільки з бомбардувальників, а й із літаків-штурмовиків.

Роботи над гіперзвуковою зброєю в США стали відповіддю на програму створення аналогічної зброї в Росії, яка, згідно з офіційними заявами, вже поставила на озброєння ракетні комплекси «Авангард», що запускаються з міжконтинентальних балістичних ракет. У червні президент Росії Володимир Путін повідомив, що незабаром на озброєння будуть прийняті гіперзвукові крилаті ракети «Циркон».

У США роботи зі створення гіперзвукових ракет також веде корпорація Loсkheed Martin, чия ракета запускатиметься з стратегічних бомбардувальників. Американські ВМС планують у 2022 році почати випробування гіперзвукових ракет, що запускаються із субмарин.