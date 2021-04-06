Росія нарощує військову присутність в Арктиці, поблизу Аляски – ЗМІ

Росія накопичує безпрецедентну військову міць в Арктиці і випробовує новітні озброєння, щоб захистити своє північне узбережжя і відкрити ключовий судноплавний маршрут з Азії в Європу, – таку інформацію на початку тижня оприлюднив телеканал CNN, підкріпивши супутниковими знімками Арктики, виконаними компанією космічних технологій Maxar, а також посилаючись на високопоставлених західних чиновників та експертів.

Що видно згори?

Супутникові знімки показують методичне будівництво і зміцнення в Арктиці – неподалік від Аляски – аеродромів і військових баз у декількох місцях уздовж узбережжя Росії протягом останніх п’яти років.

Вочевидь, росіяни кидають військовий виклик в Арктиці

На знімках видно і безперервне нарощування техніки на арктичному узбережжі – в тому числі винищувачів МіГ-31БМ. Знімки від 16 березня показують, що, ймовірно, саме ці моделі літаків з'явилися в районі арктичного селища Нагурське, що, як вважається, стало першим випадком, коли на Крайній Півночі розмістили нову російську бойову авіацію, стверджує CNN.

Супутникові знімки детально змальовують серйозне і безперервне нарощування російських військових баз і техніки на арктичному узбережжі Росії. На них також можна побачити підземні склади, ймовірно, призначені для зберігання нових високотехнологічних озброєнь і зокрема нової російської «суперзброї» – торпеди «Посейдон», яку активно випробовують в Арктиці. Поява цієї торпеди, яку активно випробовують в Арктиці, особливо турбує західних військових експертів і чиновників. У 2021 році заплановані подальші випробування «Посейдона».

Ця безпілотна торпеда-невидимка заряджається від ядерної енергоустановки і призначена для обходу систем берегової оборони, наприклад, американських, по дну моря.

За інформацією російських ЗМІ, апарат призначений для доставки боєголовки потужністю кілька мегатонн, застосування якої може викликати радіоактивну хвилю, яка зробить цільові ділянки берегової лінії непридатними для життя на кілька десятиліть.

У листопаді 2020 року Крістофер Форд, на той час помічник держсекретаря США з міжнародної безпеки, заявив, що «Посейдон» призначений для «затоплення прибережних міст США радіоактивними цунамі».

Керівник норвезької розвідки віце-адмірал Нільс Андреас Стенсонес сказав CNN, що його відомство оцінило «Посейдон» як «зразок нового типу зброї ядерного стримування, яке перебуває у стадії випробувань».

Також у Росії з’явилися нові радіолокаційні системи поблизу узбережжя Аляски і нові підземні сховища – ймовірно, для «Посейдона» або іншої нової високотехнологічної зброї, припускає американський телеканал.

«Вочевидь, росіяни кидають військовий виклик в Арктиці, – заявив CNN неназваний високопоставлений представник Держдепартаменту. – Це має наслідки для США і їхніх союзників, не в останню чергу тому, що це створює можливості для проєктування військової могутності аж до Північної Атлантики».

Пентагон відстежує ситуацію

Представник Пентагону, підполковник Томас Кемпбелл сказав CNN, що Росія «модернізує аеродроми радянських часів і радарні установки, будує нові порти і пошуково-рятувальні центри». Вона також «розширює свою мережу протиповітряних і берегових ракетних систем», додав він.

Кемпбелл нагадав і про те, що в листопаді 2020 року Росія заявила про успішне випробування протикорабельної гіперзвукової крилатої ракети «Циркон». Раніше офіційні особи в США сприйняли інформацію про цю ракету як перебільшення. Однак керівник норвезької розвідки заявив CNN, що «Циркон» – це дійсно «нова гіперзвукова технологія, від якої важко захищатися».

Ситуацію в регіоні різко змінило глобальне потепління, яке швидко знищує арктичні льоди. «Танення йде швидше, ніж учені передбачали або вважали за можливе кілька років тому, – сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту. – З точки зору фізичного доступу [до Арктики] в найближчі десятиліття це буде драматична трансформація».

У зв’язку з цим офіційні особи в США стурбовані очевидним прагненням Москви контролювати Північний морський шлях (ПМШ) – судноплавний маршрут, який пролягає між Норвегією й Аляскою уздовж північного узбережжя Росії. ПМШ потенційно вдвічі скорочує час, необхідний для доставки вантажів до Європи з Азії, в порівнянні з маршрутом через Суецький канал. Це може принципово змінити світове судноплавство, а разом із ним і пересування більше ніж 90% всіх товарів по всьому світу, вважає Елізабет Б’юкенен, викладачка кафедри стратегічних досліджень в австралійському Університеті Дікина.

Ми не будемо вдаватися в деталі розвідувальних даних, але, зрозуміло, ми дуже уважно стежимо за цим

Представник Пентагону висловив занепокоєння з приводу правил, які Москва намагається нав’язати суднам, що рухаються за цим маршрутом. «Російські закони, що регулюють транзит по ПМШ, перевищують повноваження Росії з міжнародного права, – стверджує Кемпбелл. – Вони вимагають, щоб на будь-якому судні, що проходить вздовж ПМШ через міжнародні води, був російський лоцман, який веде судно. Росія також хоче вимагати від іноземних суден отримання дозволу перед заходом у ПМШ».

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту додав, що мова йде про «спробу встановити якісь правила дорожнього руху, отримати якусь фактичну згоду з боку міжнародного співтовариства, а потім заявити, що це і є правильний шлях».

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, військова діяльність Росії в Арктиці не залишилася непоміченою у Вашингтоні. Репортер запитав його, наскільки Міністерство оборони США стурбоване повідомленнями про випробування зброї та супутниковими знімками нових російських баз.

Арктика як стратегічний коридор

«Ніхто не зацікавлений у мілітаризації Арктики», – сказав Кірбі на брифінгу у Вашингтоні 5 квітня. Регіон, за його словами, має вирішальне значення для національної оборони та є «потенційним стратегічним коридором» між Індо-Тихоокеанським регіоном, Європою та США, що зробить його вразливим для конкуренції, що зростає.

«Ми твердо маємо намір відстоювати інтереси національної безпеки США в Арктиці, підтримуючи в регіоні порядок, заснований на правилах, особливо за допомогою мережі наших союзників і партнерів в Арктиці, які поділяють ті ж глибокі взаємні інтереси, що і ми», – заявив Кірбі.

В «Арктичній стратегії», яку Міністерство оборони США представило Конгресу в 2019 році, вказуються три мети американського військового відомства в Арктиці: захист США, забезпечення свободи та відкритості загальних просторів і суперництво, коли воно необхідне для підтримки сприятливого балансу сил в регіоні.

Росія не лише активно відновлює і розвиває на Північному полюсі військові бази, а й розвиває Північний морський шлях і будує плани з освоєння природних багатств регіону, адже там припускають величезну кількість нафти та газу.

Міністерство закордонних справ Росії відмовилося коментувати статтю CNN. Однак раніше Росія наполягала на тому, що її арктична політика спрямована лише на підтримку територіальної цілісності країни і економічного зростання в цьому регіоні, а також на розвиток ПМШ як «глобально конкурентоспроможного національного транспортного коридору», нагадує телеканал.

Наприкінці березня ВМФ Росії під час навчань прорвали в Арктиці лід, товщиною в півтора метра, за допомогою атомних підводних човнів – і тим самим продемонстрували свою присутність у регіоні.

Військова діяльність Росії в Арктиці і нарощування її інфраструктури в цьому регіоні задишаються в центрі уваги американських військових фахівців.

«Ми не будемо вдаватися в деталі розвідувальних даних, але, зрозуміло, ми дуже уважно стежимо за цим», – заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні, зазначивши, що американські військові добре обізнані про діяльність Росії в Арктиці. Він підтвердив, що США відстоюватимуть свої інтереси в регіоні.

У лютому Пентагон уперше перекинув бомбардувальники B1-B Lancer в Норвегію спеціально для стримування російської військової активності в північних широтах.