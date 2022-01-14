Північна Корея провела нові ракетні випробування через кілька днів після запровадження санкцій з боку США

Північна Корея запустила 14 січня щонайменше дві балістичні ракети, що стало третім випробуванням за два тижні, і всього через кілька днів після того, як Вашингтон запровадив нові санкції проти Пхеньяна.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив про виявлені, як він вважає, дві балістичні ракети малої дальності (SRBM), запущені у східному напрямку на західному узбережжі Північної Кореї.

Берегова охорона Японії також повідомила, що КНДР випустила щось, що могло бути балістичною ракетою. Ракети впали в море за межами виняткової економічної зони Японії, повідомила телекомпанія NHK з посиланням на неназваного представника Міністерства оборони Японії.

Північна Корея захищає свої ракетні випробування як право на самооборону і заявила, що Сполучені Штати навмисне нагнітають ситуацію, запроваджуючи нові санкції, повідомили державні ЗМІ 14 січня з посиланням на Міністерство закордонних справ.

Адміністрація президента США Джо Байдена 12 січня запровадила перші санкції через програми озброєнь Північної Кореї після серії запусків ракет. Вашингтон закликав Раду безпеки ООН вжити заходів проти кількох північнокорейських посадовців та організацій, які звинувачуються у порушенні резолюцій Ради безпеки, що забороняють розробку Північною Кореєю ракет та ядерної зброї.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати ясно дали зрозуміти, що не мають ворожих намірів щодо Північної Кореї і готові розпочати переговори без попередніх умов, але будь-які випробування є «дестабілізуючими».