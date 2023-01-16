«Крах енергосистеми України можливий щомиті» – Кличко у Давосі

Крах енергетичної інфраструктури України «може статися щомиті», заявив міський голова Києва Віталій Кличко в інтервʼю Reuters 16 січня в Давосі, де відбуваються щорічні збори Всесвітнього економічного форуму.

«Ми не говоримо про колапс, але він може статися щомиті, тому що в будь-яку секунду російські ракети можуть зруйнувати критичну інфраструктуру в нашому рідному місті Києві, а також в інших містах. У нас зараз дефіцит енергоносіїв у Києві близько 30%», – додав Кличко.

Попередження київсього мера прозвучало на тлі зими, коли мільйони українців залишилися без доступу до електроенергії, водопостачання та центрального опалення внаслідок ударів Росії по критичній енергетичній інфраструктурі.

«Зараз в Україні досить холодно. І в цих погодних умовах жити без світла, жити без опалення практично неможливо, тому ситуація критична, ми боремося, щоб вижити», – додав Кличко.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, 10 жовтня. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Через це є частина областей, де відключення світла є мінімальними, є такі де відключення відбуваються за графіком, але є й такі, де до регулярних додаються ще й аварійні відключення. Зокрема, в Києві і столичній області 16 січня багатьом споживачам електроенергія доступна за графіком «дві години через шість» – тобто фактично світла немає більшу частину доби.