«Укренерго» заявило про зростання дефіциту в енергосистемі й аварійні вимкнення у п’яти областях

НЕК «Укренерго» заявляє про суттєве зростання дефіциту в енергосистемі країни й аварійні вимкнення електропостачання у п’яти областях України.

«Станом на 11:00 триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога 14 січня. Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня», – йдеться в повідомленні.

«До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах», – додали в компанії.

За даними «Укренерго», ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є вимкнення через пошкодження у розподільчих електромережах.

Напередодні генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що масований ракетний удар 14 січня спричинив «величезний» дефіцит в енергосистемі.

«Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо», – заявив він.

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Він додав, що компанія «Укренерго» значно обмежила споживання по всій країні, в тому числі в Києві. Відтак можливі екстрені відключення.

«Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими», – попередив Коваленко.

Вранці 14 січня, а потім і пообіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 36 загиблих і десятки поранених людей.