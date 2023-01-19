У Швеції двох братів визнали винними у шпигунстві на користь Росії. Один із них отримав довічний термін

У Швеції колишнього співробітника спецслужб Пеймана Кіа та його брата Паяма Кіа визнали винними у шпигунстві на користь Росії, пише Reuters. 42-річний Пейман Кіа отримав довічний термін, а 35-річний Пайам Кіа – девʼять років та десять місяців позбавлення волі.

Брати заперечують свою провину. Адвокат старшого брата говорив, що доказів недостатньо, і його клієнт має бути виправданим.

У листопаді 2022 року Швеція звинуватила двох громадян країни в шпигунстві на користь Росії. Шведські ЗМІ повідомляли, що один із обвинувачених, Пейман Кіа, працював в Управлінні спеціальних розслідувань, яке вважається найтаємнішою розвідувальною службою Швеції. Другий обвинувачений Паям Кіа – його молодший брат. Видання Expressen писало, що обидва брати займалися шпигунством на користь Росії з 2011 року.

Секретна інформація могла потрапити до Пеймана Кіа, коли він був співробітником поліції безпеки та служби військової розвідки Must. Він, за версією прокуратури, проник у секретні служби Швеції як «кріт». Паям Кіа, як вважають слідчі, відповідав за контакти з російською розвідкою та передавав їй дані, отримані від старшого брата.