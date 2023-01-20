Фінляндія обіцяє Україні ще 434 мільйони доларів військової допомоги, але поки без танків

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад 400 мільйонів євро (434 мільйони доларів).

Як повідомили 20 січня в Міністерстві оборони країни, це буде 12-ий пакет військової допомоги Україні, а загальна вартість усіх надісланих пакетів оборонних засобів наразі становить 590 мільйонів євро.

«Україна продовжує потребувати підтримки в обороні своєї території, і нинішній оборонний пакет є однозначно найбільшим на сьогодні. Фінляндія постачає Україні важку артилерію і боєприпаси», – заявив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.

У міністерстві зауважили: з оперативних причин і для того, щоб гарантувати, що доставка досягне місця призначення, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки чи розклад надаватися не буде.

При ухваленні рішення про надання додаткової допомоги враховані як потреби України, так і ресурси збройних сил Фінляндії, додали у відомстві.

При цьому речник міністерства у коментарі агентству Reuters уточнив, що пакет не включає танки Leopard 2.

Мііка Піннонен, спеціальний радник міністра оборони Фінляндії, заявив, що рішення про безоплатну передачу танків Leopard 2, яких у Фінляндії є близько 200, буде ухвалене окремо після обговорень із союзниками на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Раніше Фінляндія заявляла, що може відправити Україні танки німецького виробництва Leopard, якщо союзники досягнуть згоди.

Останнім часом зростає тиск на Німеччину щодо поставок танків Leopard 2 в Україну або принаймні надання дозволу іншим союзникам, таким як Польща, постачати танки німецького виробництва зі своїх власних запасів.