Союзники України збираються на нову зустріч у форматі «Рамштайн» на тлі закликів надати Києву танки

Міністри оборони західних союзників України мають зустрітися в Німеччині 20 січня, щоб обміркувати надання додаткової військової допомоги Києву.

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі головуватимуть на зустрічі Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що очікує «сильних рішень» від «Рамштайну». «Очікуємо на потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів», – додав Зеленський.

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Крім того, президент згадав про надання Україні танків. Він подякував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю, який відвідав Київ 19 січня і виступив за надання Україні цього виду озброєння:

«Відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована і зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовку ланцюжків співпраці щодо танків. Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною».

Напередодні зустрічі у форматі «Рамштайн» очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України, і попросили про сучасну броньовану техніку і західні танки.

Кілька європейських країн, включаючи Польщу, Фінляндію, висловили готовність передати Україні німецькі танки Leopard, проте досі не отримали дозволу на це від Берліна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі виступав проти надсилання танків Leopard через побоювання, що це може спровокувати Москву, яка попередила про «надзвичайно небезпечну» ескалацію, якщо Захід надішле Києву зброю більшої дальності.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив у коментарі Reuters 19 січня, що кілька країн оголосять про надання Україні танків Leopard 2 на зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн 20 січня.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що «помірно песимістично» налаштований щодо перспективи надання Німеччиною дозволу на реекспорт танків Leopard 2 в Україну.

Радник Офісу президента Зеленського Михайло Подоляк заперечив підхід Німеччини. «Справжнє лідерство – це показувати приклад, а не дивитися на інших. Немає табу, – написав Подоляк у твітері. – Від Вашингтона до Лондона, від Парижа до Варшави ви чуєте одне: Україні потрібні танки. Танки – ключ до належного завершення війни. Час перестати тремтіти перед [президентом Росії Володимиром] Путіним і зробити останній крок».

Британія минулого тижня заявила, що надішле Україні танки Challenger 2.

Вашингтон на даний момент відмовився надати власні танки Abrams, стверджуючи, що високотехнологічний американський танк потребує значного і складного обслуговування і створить значні логістичні проблеми.

Сполучені Штати заявили, що було б продуктивніше відправити німецькі танки Leopard, які вже використовують багато союзників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard.

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні зустрівся з новопризначеним міністром оборони Німеччини Борісом Пісторіусом у Берліні. Чи обговорювалося під час зустрічі питання танків, невідомо.

Але Пісторіус сказав ARD, що він «майже впевнений, що ми отримаємо рішення щодо цього [питання танків] найближчими днями».