Прем’єрка Фінляндії: ЄС мав би бути «набагато жорсткішим» щодо Росії після 2014 року

Санна Марін, прем'єр-міністерка Фінляндії, яка претендує на вступ до НАТО, каже, що сподівається, що Захід засвоїв свої уроки щодо того, як поводитися з Росією.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) 17 січня Марін заявила, що якби Україна була членом НАТО, зараз у країні не було б війни.

За її словами, саме тому Фінляндія та Швеція подали заявку на членство в альянсі.

«Ми хочемо стати членом НАТО, тому що ми більше ніколи не хочемо війни у Фінляндії. Ми воювали з Росією раніше», – сказав Марін, яку цитує DPA.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. До цього з 2014 року вона окупувала частину Донбасу та український півострів Крим. У вересні Росія оголосила про анексію чотирьох українських областей. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.