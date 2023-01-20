Пісторіус: Німеччина «готова діяти швидко» в питанні постачання танків за умови консенсусу союзників

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 20 січня, що Німеччина «готова діяти швидко», якщо союзники досягнуть консенсусу щодо постачання танків Україні.

«Щодо доставки танків Leopard немає одностайної думки», – сказав Пісторіус журналістам на полях наради Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Він заперечив тезу, нібито Німеччина «перешкоджає обʼєднаній коаліції» країн, які виступають за надання танків Україні.

«Є вагомі причини для надання і є вагомі причини проти. І враховуючи загальну ситуацію війни, яка триває вже майже рік, потрібно дуже ретельно зважити всі «за» і «проти», і така оцінка поділяється багатьма союзниками», – додав німецький міністр.

Пісторіус вказав, що доручив провести аудит запасів танків Leopard 2 у Німеччині, щоб країна могла «швидко діяти» в разі «позитивного рішення».

Міністр оборони додав, що питання дозволів на експорт під час зустрічі 20 січня не обговорювалося.

Польща чекала схвалення на надсилання в Україну наявних у неї танків німецького виробництва. 19 січня премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Варшава не отримає зеленого світла від Німеччини, вона «вчинить правильно самостійно».

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.

Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.