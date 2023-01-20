Німеччина має «фундаментальну проблему» в питанні надсилання танків в Україну – МЗС Польщі

Німеччина має «фундаментальну проблему» в питанні надсилання своїх танків Leopard 2 в Україну, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський у радіоінтерв’ю зранку 20 січня.

«Все менше і менше країн сьогодні мають проблеми з передачею танків. Сьогодні Німеччина має фундаментальну проблему. Ми давно чуємо такі історії, що якщо ми передамо Україні якусь зброю, то ми спровокуємо Путіна. Але він діє так, що тільки жорстка сила може його зупинити», – сказав Яблонський у ток-шоу на радіо RMF FM.

За його словами, Польща та інші країни «намагаються переконати» німців усе ж відправити танки в Україну.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.

Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.