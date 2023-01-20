Макрон оголосив про рішення збільшити оборонний бюджет Франції

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував значно збільшити витрати на оборону до кінця десятиліття і провести трансформацію французьких ядерних сил, щоб протистояти загрозам з урахуванням впливу російської війни з Україною.

Макрон 20 січня відвідав авіабазу Мон-де-Марсан і говорив там перед військовими. Президент Франції запропонував виділити 413 мільярдів євро на військові витрати з 2024 до 2030 року, щоб забезпечити свободу, безпеку та процвітання у світі. Військовий план на 2019–2025 роки передбачав військове фінансування на суму 295 мільярдів євро.

Макрон також відзначив загрози гібридної війни, зростання числа кібератак на критично важливу інфраструктуру та загрози тероризму.

«Франція має і матиме армію, готову до викликів століття», – сказав Макрон. Він додав, що Париж вкладе значні кошти у безпілотники та військову розвідку. Франція також зверне увагу на свою присутність на закордонних територіях, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, де виникають нові загрози, наголосив Макрон.

Приїзд французького лідера на військову базу відбувся на тлі засідання міністрів оборони НАТО та інших союзників України у війні з Росією, яке триває в Німеччині. Сторони обговорюють координацію постачання зброї до Києва – включно з важкою зброєю.

Російська влада звинувачує країни Заходу, особливо Сполучені Штати, в ескалації конфлікту. Кремль заявив, що постачання військової техніки в Україну нічого не змінить.

Україна заявляє, що не має планів нападати на територію Росії, а важка зброя має допомогти звільнити власні території, включно з Кримом.