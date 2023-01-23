Президент Туреччини заявив про відмову підтримати вступ Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО. Він сказав про це 23 січня після антитурецьких протестів на вихідних у Стокгольмі.

На одній із акцій протесту учасники публічно спалили Коран – книгу, священну для мусульман. Крім того, на ній лунали гасла на підтримку курдів, Анкара переслідує курдські організації, називаючи їх терористичними.

«Якщо Швеція така прихильна до членів терористичної організації та ворогів ісламу, ми радимо їй довірити їм захист своєї країни», – заявив Ердоган у телезверненні за підсумками засідання уряду.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у травні. Угоду про вступ мають ратифікувати усі 30 країн військово-політичного союзу, включаючи Туреччину.

У січні шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон висловив сподівання, що Анкара схвалить заявку. Після акції зі спаленням Корану інший член шведського уряду, голова МЗС Тобіас Білльстрем, заявив, що влада країни не підтримує те, що сталося.

«Свобода слова є фундаментальною частиною демократії. Але те, що законно, необов’язково є доречним», – сказав він, висловивши співчуття ображеним акцією мусульманам.

Крім Швеції, приєднатися до НАТО прагне також Фінляндія.

Наприкінці червня було укладено тристоронню угоду, за якою Швеція і Фінляндія зобов’язалися підтримувати Туреччину в боротьбі з «Робітничою партією Курдистану», яку Анкара вважає терористичною організацією.

Водночас Мевлют Чавушоглу заявляв, що «не всі компоненти угоди імплементовано». «Ми чекаємо, щоб ці дві країни зробили конкретні кроки щодо боротьби проти тероризму», додав турецький міністр.