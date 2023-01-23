Як працюють на війні ситуаційні центри за стандартами НАТО?

Тут отримують інформацію про ворога з різних джерел: від інформаторів до супутникових знімків і навіть з поля бою, в реальному часі. Розвіддані перевіряють і обробляють, а далі планують військові операції. Причому такою системою можуть скористатися всі військовослужбовці: від солдата до генерала. Ситуаційні центри лише розпочали свою роботу під егідою міноборони України, але забезпечувати себе змушені самі. Приєднуйтесь та підтримайте ініціативу: https://www.facebook.com/549537121836440/posts/pfbid02eGnarj9svQBuBN4b7DWUzbf112RsRuhTGcYj7zZTemRchKgRLNVU6NQpU7oYASUpl/?