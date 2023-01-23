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#ВУКРАЇНІ

Як працюють на війні ситуаційні центри за стандартами НАТО?

Як працюють на війні ситуаційні центри за стандартами НАТО?
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Як працюють на війні ситуаційні центри за стандартами НАТО?

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Збройні сили України вирішили змінювати підхід до війни. Внаслідок цього в українській армії з'явилися ситуаційні центри, створені за стандартами НАТО.

Тут отримують інформацію про ворога з різних джерел: від інформаторів до супутникових знімків і навіть з поля бою, в реальному часі. Розвіддані перевіряють і обробляють, а далі планують військові операції. Причому такою системою можуть скористатися всі військовослужбовці: від солдата до генерала. Ситуаційні центри лише розпочали свою роботу під егідою міноборони України, але забезпечувати себе змушені самі. Приєднуйтесь та підтримайте ініціативу: https://www.facebook.com/549537121836440/posts/pfbid02eGnarj9svQBuBN4b7DWUzbf112RsRuhTGcYj7zZTemRchKgRLNVU6NQpU7oYASUpl/?

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