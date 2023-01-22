Бербок: Німеччина не проти, щоб Польща передала танки Leopard 2 Україні

Уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польша передасть Україні танки Leopard 2, повідомила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок в інтерв’ю для LCI.

На питання, що станеться, якщо Польща відправить танки Leopard 2 без дозволу Німеччини, Бербок відповіла: «Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху».

При цьому інтерв’юєр уточнив: «Якщо поляки надішлють танки (Україні - ред.), ви не заперечуватимете?». На що очільниця МЗС Німеччини відповіла: «Ви мене правильно почули».

Раніше прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував нездатність Німеччини поставити Україні танки Leopard, назвавши таку позицію «неприйнятною».

Берлін ще не ухвалив рішення щодо постачання Україні своїх танків чи дозволу іншим країнам, які мають Leopard, передати їх Києву.

«Ставлення Німеччини є неприйнятним. Минув майже рік від початку війни. Невинні люди гинуть щодня», – заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький агентству PAP.

20 січня близько 50 країн на засіданні Контактної групи з питань оборони України погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси, необхідні для відсічі російських військ.

Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну.