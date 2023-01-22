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Макрон назвав три головні умови надання Україні танків Leclerc

«Нічого не виключено, і це оцінюється колективно за трьома критеріями», – президент Франції Еммануель

Влада Франції не виключає можливості постачання Україні танків Leclerc, повідомляє BFM TV.

«Нічого не виключено, і це оцінюється колективно за трьома критеріями», – сказав президент Франції Еммануель Макрон 22 січня.

Також він назвав три головні умови постачання французьких танків Україні:

  • по-перше, цей танк не має стати причиною ескалації,
  • по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії та,
  • по-третє, він не має «послаблювати нашу власну обороноздатність».

20 січня близько 50 країн на засіданні Контактної групи з питань оборони України погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси, необхідні для відсічі російських військ.

Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну.

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