Макрон назвав три головні умови надання Україні танків Leclerc

Влада Франції не виключає можливості постачання Україні танків Leclerc, повідомляє BFM TV.
«Нічого не виключено, і це оцінюється колективно за трьома критеріями», – сказав президент Франції Еммануель Макрон 22 січня.
Також він назвав три головні умови постачання французьких танків Україні:
- по-перше, цей танк не має стати причиною ескалації,
- по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії та,
- по-третє, він не має «послаблювати нашу власну обороноздатність».
20 січня близько 50 країн на засіданні Контактної групи з питань оборони України погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси, необхідні для відсічі російських військ.
Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну.
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