Макрон назвав три головні умови надання Україні танків Leclerc

Влада Франції не виключає можливості постачання Україні танків Leclerc, повідомляє BFM TV.

«Нічого не виключено, і це оцінюється колективно за трьома критеріями», – сказав президент Франції Еммануель Макрон 22 січня.

Також він назвав три головні умови постачання французьких танків Україні:

по-перше, цей танк не має стати причиною ескалації,

по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії та,

по-третє, він не має «послаблювати нашу власну обороноздатність».

20 січня близько 50 країн на засіданні Контактної групи з питань оборони України погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси, необхідні для відсічі російських військ.

Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну.