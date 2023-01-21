У Білому домі пояснили позицію Німеччини щодо постачання Україні танків

Влада Німеччини працює над власним процесом щодо танків Leopard, зазначив координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Вони є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини», – сказав Кірбі.

Він також наголосив, що партнери не штовхають та не вмовляють надати Leopard Україні.

«Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині», – сказав представник Білого дому.

Також, за його інформацією, Німеччина збільшила свої внески, які вона почала робити ще на початку війни, і нині є «одним із провідних у світі донорів України з точки зору саме фінансової допомоги», а союзники це «високо цінують».

«Ми вважаємо, що важливо, щоб кожна нація, яка може підтримати Україну в її захисті, робила це саме зараз. Однією з критичних потреб Збройних сил України цієї зими і, ймовірно, навесні, буде бронетехніка. Через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі, українці мають реальну потребу у додаткових танках», – сказав Кірбі.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.

Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.