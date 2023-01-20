Зеленський про підсумки «Рамштайну»: за постачання танків «доведеться поборотися»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумки зустрічі у форматі «Рамштайн» 20 січня.

«Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі «Рамштайну». Це закрита дискусія, і так має бути. Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній «Рамштайн» зміцнить нашу стійкість», – сказав він у вечірньому зверненні.

Голова держави вказав на готовність партнерів України підтримувати Україну, «скільки необхідно для нашої перемоги». Він також згадав про питання надання танків, щодо якого не пролунало наразі публічних зобов’язань:

«Так, іще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене».

Читайте також: Генерал США Міллі висловив сумнів у перемозі України в 2023 році

Зеленський подякував Сполученим Штатам, а також Данії, Чехії, Польщі, Словаччині, країнам Балтії, Великій Британії та іншим, які нещодавно анонсували нову військову допомогу Україні.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.

Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.