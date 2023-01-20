Міністр оборони Польщі «бачить надію» щодо постачання танків Leopard в Україну

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 20 січня, що зберігає оптимізм щодо перспективи постачання Києву танків Leopard, хоча на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Німеччині такого рішення ухвалити не вдалося.

«Я бачу надію, тому що міністри 15 країн зустрілися сьогодні на полях сьогоднішньої конференції та обговорили це», — сказав Блащак журналістам на авіабазі Рамштайн.

«Я поділяю українську точку зору... тому наша польська відповідь – до кінця березня доставити в Україну обладнання та навчити українських солдатів на рівні бригад. Я переконаний, що побудова цієї коаліції буде успішною, як успішно вирішилося питання передачі Україні систем Patriot», – сказав Блащак.

На запитання, чи передасть Польща танки Leopard німецького виробництва, якими вона володіє, навіть якщо Берлін не погодиться, польський міністр оборони сказав, що незабаром порушить це питання під час зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Під час виступу на зустрічі в Німеччині Блащак повідомив, що Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.

Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.