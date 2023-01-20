Генерал США Міллі висловив сумнів у перемозі України в 2023 році

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 20 січня повторив свою думку, що війна Росії проти України, ймовірно, «закінчиться переговорами», а не на полі бою.

«З військової точки зору я все ще стверджую, що цього року буде дуже, дуже важко викинути російські війська з кожного дюйма окупованої Росією території України», — сказав Міллі на пресконференції після зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Німеччині на авіабазі Рамштайн.

«Що може статися, – це продовження оборони, стабілізація фронту. Гадаю, що це можливо зробити. Я думаю, залежно від доставки та підготовки всієї цієї техніки. Я думаю, що українці зможуть провести значну наступальну операцію», – вважає американський генерал.

Перед ключовою зустріччю щодо військової допомоги Україні Пентагон оголосив про надання Україні пакету допомоги на суму 2,5 мільярда доларів, включно з першим постачанням броньованих машин Stryker і додатковою кількістю бойових машин Bradley, які можуть бути використані проти будь-якого потенційного російського наступу в Україні цієї весни.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.

Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.