Країни, які мають танки Leopard, можуть почати навчати на них українських військових – Резніков

Попри відсутність зобов’язань щодо надання німецьких танків Leopard, країни, які їх мають, можуть почати навчати користуватися ними українських військових – про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю українській служби «Голосу Америки».

«Маємо прорив – це можливість для країн, які володіють «Леопардами», починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні екіпажів програми на «Леопардах 2», – заявив Резніков.

Читайте також: Українські екіпажі для Challenger 2 «ось-ось» розпочнуть навчання у Великій Британії – Пристайко

Він додав, що домовленості щодо навчання були досягнуті завдяки тому, що Польща висловила готовність надати Україні танки Leopard, а Велика Британія зобов’язалася надіслати танки Challenger 2.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Втім, на самій зустрічі жодна з двох країн не висловила готовності надати танки.