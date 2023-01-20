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Українські екіпажі для Challenger 2 «ось-ось» розпочнуть навчання у Великій Британії – Пристайко  

14 січня влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2

Українські військові найближчим часом розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів посол України в Британії Вадим Пристайко 20 січня.

«Екіпажі ось-ось приступлять до тренувань на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти», – сказав посол.

За словами Пристайка, «це не займе багато часу», адже, як відзначають британські інструктори, українські військові вмотивовані й навчаються дуже швидко.

«Ми коли готуємо тут піхотинців (ви знаєте, вже підготували 10 тисяч, і з початку нового року почали – ще 20 тисяч), на це йде п’ять тижнів. Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів – тим більше, це і артилеристи, і механіки, і командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено, як це було раніше», – зазначив посол.

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Також Вадим Пристайко наголосив, що танки вже готують для відправлення в Україну.

«Ті танки, які підготовлені для нас, вже готуються для від’їзду в Україну» – зазначив Пристайко.

14 січня влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2. Міністр оборони Британії підтвердив надання Україні 14 танків.

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