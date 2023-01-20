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Резніков повідомив про «чесну розмову» з міністром оборони Німеччини щодо танків Leopard

Справа наліво: міністри оборони України, США і Німеччини, Олексій Резніков, Ллойд Остін і Борис Пісторіус, під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Рамштайн-Мізенбах, Німеччина, 20 січня 2023 року

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про зустріч із німецьким колегою Борісом Пісторіусом 20 січня.

За його словами, він привітав Пісторіуса із нещодавнім призначенням на цю посаду.

«Ми мали чесну розмову щодо (танків – ред.) Leopard 2. Далі буде. Я також подякував німецькому уряду та німецькому народу за їхню військову допомогу та гостинність на 8-й зустрічі «Рамштайн», – написав Резніков у своєму твітері.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.

Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.

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