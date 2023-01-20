«Докладемо зусиль, аби визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією» – американський сенатор

Американські сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтгаус відвідали Україну та зустрілися із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та президентом Володимиром Зеленським.

На брифінгу вони заявили, що, незалежно від партійної приналежності, зроблять усе можливе, аби Україна «витиснула й викинула зі своєї території» російські війська, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Для цього українське військо потребує танків. Я вже втомився від цього шоу: хто надасть ці танки і коли. Тому що зараз стоїть питання світового порядку. Оскільки Путін намагається перекреслити карту Європи за допомогою збройної сили. Звертаюся до німців – надайте танки Україні, бо це і у ваших інтересах, аби Путін зазнав тут поразки. Адміністрації Байдена я кажу – надайте танки Україні, щоб інші брали з нас приклад», – зауважив республіканець Ліндсі Грем.

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За словами сенаторів, Україні, попри новий пакет безпекової допомоги від США на 2,5 мільярда доларів, треба ще більше танків, далекобійної артилерії та засобів протиповітряної оборони.



«Росія перебуває на межі нового контрнаступу, який буде таким же варварським, як і раніше... Ми не можемо надіслати свої війська в Україну, але ми мусимо надати все необхідне озброєння так, як ми б забезпечили наші війська, якби вони тут воювали», – вважає демократ Річард Блюменталь. За його даними, російські війська нині перегруповуються і переозброюються.



Після повернення на батьківщину сенатори планують займатися втіленням правосуддя для «воєнних злочинців». Йдеться як про тих, хто дає відповідні накази, так і про тих, хто їх втілює.

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«Докладемо зусиль, аби визнати приватну військову компанію Вагнера терористичною організацією. І ми також будемо докладати зусиль, аби за американськими законами Росія була визнана державою-спонсором тероризму. І ми будемо допомагати Міжнародному кримінальному суду мати можливість висувати звинувачення щодо тих, хто чинив злочини проти України», – сказав Ліндсі Грем.

Раніше 20 січня стало відомо, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів визначить російську приватну військову компанію «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією і розширить санкції проти неї.