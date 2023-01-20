Мінфін США визнає «Вагнер» міжнародною злочинною організацією – Кірбі

Міністерство фінансів Сполучених Штатів визначить російську приватну військову компанію «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією і розширить санкції проти неї – про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі 20 січня.

Він вказав на те, що минулого місяця Міністерство торгівлі США визначило компанію «військовим кінцевим споживачем». Це тягне за собою розширення санкцій, спрямованих на те, аби «Вагнер» ніде в світі не мав доступу до обладнання, створеного із застосуванням американських технологій чи потужностей.

«Казначейство визначить «Вагнер» значною транснаціональною злочинною організацією у відповідності до наказу 13581 із поправками. У відповідності до такого визначення ми запровадимо додаткові санкції наступного тижня проти компанії та її мережі підтримки на кількох континентах. Ці дії визнають міжнародну загрозу, яку становить «Вагнер», в тому числі через поточний патерн серйозної злочинної діяльності», – сказав Кірбі.

Читайте також: 100 млн дол у місяць на вбивць: чим обернеться для Росії «експеримент Пригожина» із ПВК «Вагнера»

За його словами, такі кроки американського уряду дають зрозуміти компаніям, які можуть розглядати співпрацю з «Вагнером», що це «злочинна організація, яка чинить широкий спектр звірств та злочинів проти прав людини, і ми будемо невтомно працювати, аби ідентифікувати, завадити, викрити та покарати тих, хто допомагає «Вагнеру».

У грудні низка американських сенаторів пропонувала визнати «ПВК Вагнера» «іноземною терористичною організацією».

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.