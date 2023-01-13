Крим: у Сімферополі з’явилася реклама служби у ПВК «Вагнер» (фото)

Сітілайт із рекламою служби у російській приватній військовій компанії «Вагнер», найманці якої нині воюють на материковій Україні, з'явився у окупованому Росією Сімферополі поблизу перетину вулиць Київської та Февральської, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії».



На ньому вказано віковий ценз потенційних рекрутів 24+ та контактний телефон. Це поки що єдиний зафіксований екземпляр подібної зовнішньої реклами в центрі Сімферополя.



Крім того, останнім часом реклама «вагнерівців» з'явилася і на моніторах у маршрутному автобусі №49 сполученням Мар'їне-Аеропорт (новий).



Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в Криму російська влада оголосила набір найманців у новостворені приватні військові компанії «Щит» та «Русич».



Раніше повідомлялося, що у Криму поховали «вагнерівця» Олександра Лісняка, засудженого у 2015 році до тривалого терміну ув'язнення за вбивство пенсіонерки. У листопаді 2022 року в районі Бахмута загинув житель Сімферополя Іван Омельченко, завербований ПВК «Вагнер».



У Криму та Севастополі продовжують ховати російських військових, які загинули під час вторгнення Росії в Україну. За даними телеграм-каналу російського голови Севастополя Михайла Развожаєва, з 24 лютого 2022 року в Севастополі поховали 62 російські військові. У Криму не повідомляють точну кількість загиблих російських військових.

«ПВК Вагнера» не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте її бійці беруть участь у війні Росії в Україні. ПВК вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Їхніх бійців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що в деяких випадках російські військові чиновники навіть «підпорядковувалися командуванню «Вагнера». За оцінками США, у «ПВК Вагнера» близько 50 000 людей воюють в Україні, включаючи 10 000 контрактників і 40 000 засуджених, яких компанія набрала з в'язниць.