Ніхто не хоче воювати за Росію: чому у Криму вербують у ПВК

В анексованому Росією Криму оголошено набір найманців у новостворені приватні військові компанії «Щит» і «Русич», заявляють у Генштабі Збройних сил України. Охочим приєднатися до їхніх лав обіцяють не залучати їх до військових дій Росії проти України. Навіщо в такому разі створюють ці ПВК і якою може бути роль кримчан у них, з'ясовували Крим.Реалії.

Крим є військовим плацдармом Росії з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну. Через його територію регулярно перекидають російські війська для захоплення південних областей України, запускають крилаті ракети мирними українськими містами, а також мобілізують місцевих жителів до російської армії для участі в цій війні.

Наразі ж кримчанам пропонують участь у приватних військових компаніях, повідомляють у ЗСУ.

Перевірити цю інформацію неможливо через бойові дії та окупацію Кримського півострова.

«У пріоритеті – офіцери»

За інформацією Генштабу ЗСУ, в російських ПВК «Щит» і «Русич», куди запрошують кримчан, у пріоритеті – колишні співробітники силових структур.

«Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, у пріоритеті – офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не залучатимуть до бойових дій на території України», – йдеться у повідомленні відомства.

Цю інформацію підтвердив заступник представника президента України в АРК Денис Чистіков. За його словами, за створенням приватних військових компаній у Криму можуть стояти російські олігархи, які мають на півострові свої бізнесові інтереси.

«Приватні військові компанії з'являються, коли вже місцева влада розуміє неконтрольованість ситуації для збереження майна та контролю за ним. Так, на території Росії кілька років тому розширили воєнізовані повноваження «Російської залізниці». І, як проаналізували аналітики, це зробили, коли розуміли, що ситуація нестабільна, і російські мільярдери створюють свої приватні військові компанії для збереження своїх інтересів у Росії», – пояснює він.

Згідно з російським законодавством, найманство є кримінальним злочином. За нього передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 18 років, а для найманця – до 15 років.

«ПВК використовуватимуть для захисту Криму»

Причин, чому в Криму набирають у ПВК «Щит» і «Русич», може бути кілька. Одна з них, на думку полковника Збройних сил України в запасі, військового експерта Олега Жданова може означати, що російській армії не вистачає людей для бойових дій, незважаючи на мобілізацію.

У російській армії йде тенденція створення приватних військових компаній

«У російській армії йде тенденція створення приватних військових компаній. Тобто Росія розуміє, що тільки найманці, мотивовані грошима, можуть бути якоюсь військовою загрозою для Збройних сил України. ПВК «Вагнер» ми знаємо, ним керує Пригожин (Валерій Пригожин – російський бізнесмен, якого називають «особистим кухарем Путіна» – КР). У районі Вугледара (Донецька область – КР) з'явилася ПВК «Патріот». Її відносять до Міністерства оборони Росії, тобто Шойгу (Сергій Шойгу – міністр оборони Росії – КР). І зараз у Криму з'явилися «Щит» і «Русичі». Важко сказати, хто їх формує, але, швидше за все, Міноборони Росії, якщо вони перейшли на такий вид комплектування», – каже він.

У Міноборони Росії публічно не заявляли про свою участь у формуванні ПВК.

За словами Олега Жданова, якщо приватні військові компанії формуватимуть із мобілізованих росіян та кримчан, не слід очікувати від них більшої якості бойової підготовки навіть за більш високої матеріальної мотивації воювати.

Він звертає увагу, що співробітники правоохоронних органів, пріоритет яким віддається при наборі до ПВК «Щит» і «Русич», не мають піхотної та спеціальної штурмової підготовки. Тому навряд чи зможуть якісно виконувати бойові штурмові завдання.

«Мабуть, ці дві компанії використовуватимуть для захисту Криму, оскільки їх у Криму формують. Це буде спроба захистити Крим. На російську армію, як я розумію, надії зовсім немає», – вважає він.

«Список охочих заробити на війні розширюється»

До повномасштабного вторгнення в Україну влада Росії, за повідомленнями, користувалася послугами однієї приватної військової компанії – ПВК «Вагнер». Нині там стає дедалі більше приватних військових компаній. Це пов'язано з конкуренцією між представниками різних сфер впливу в Росії, пояснює керівник Центру військово-правових досліджень (Україна) Олександр Мусієнко.

Вони не можуть повноцінно замінити собою армію, хоч і відіграють все більшу роль у повномасштабній війні РФ проти України

«Приватні військові компанії створюють для участі у бойових діях. Як правило, це бойові дії на локальних напрямках. Вони не можуть повноцінно замінити собою армію, хоч і відіграють все більшу роль у повномасштабній війні Росії проти України. Росія вдається до послуг, насамперед, ПВК «Вагнер». Чому створюють інші ПВК? Тому що конкуренція, список охочих у Росії, які хотіли б заробити на цьому, розширюється. ПВК – це досить вигідно. Така військова компанія, як «Вагнер», приносить величезні доходи Пригожину. Також це спосіб впливу в оточенні Путіна. Тому і з'являються нові ПВК», – повідомив він Крим.Реалії.

За його словами, участь приватних військових компаній у війні проти України вигідна Росії, оскільки через них можливо вербувати для участі у бойових діях іноземців, а не лише громадян Росії. Наразі, за словами Олександра Мусієнка, російські ПВК вербують на війну в Україні жителів Афганістану та країн Близького Сходу.

Це може бути ознакою того, що Росія готується до атак ЗСУ на півострові та формує резерв для захисту й оборони

А ось їхні інтереси у Криму можуть бути пов'язані не лише з бойовими діями на материковій частині України, а й із потребами протидіяти деокупації Криму Збройними силами України, припускає голов Центру військово-правових досліджень.

«Ми розуміємо, що регулярні сили Росії наразі задіяні на інших напрямках фронту в Україні. А треба готувати нових бойовиків та робити це, залучаючи людей у Криму. Звичайно, це (поява в Криму російських ПВК «Щит» і «Русич» – КР) може бути ознакою того, що Росія готується до атак ЗСУ на півострові та формує резерв для захисту й оборони», – каже він.

Куди кличуть кримчан

Про «новостворені», як стверджують у Генштабі ЗСУ, ПВК «Щит» і «Русич», куди набирають кримчан, наразі немає інформації у відкритому доступі. Публічної інформації про набір кримчан у свої лави від неї та її представників немає.

У Росії кілька років діє ПВК «Русич», що має свій військовий бекграунд. Це ультраправе російське воєнізоване угруповання, яке раніше було відоме як диверсійно-штурмова розвідувальна група у складі Збройних сил Росії. Вона була помічена на Донбасі у 2014-2015 роках, де її бойовики воювали на боці угруповань «ЛНР» і «ДНР».

У 2017 році бойовики «Русича» у складі ПВК «Вагнер» воювали у Сирії. А згодом зникли з публічного поля до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Українські ЗМІ повідомляли про їх участь у боях в Луганській області.

Наприкінці грудня 2022 року про ПВК «Русич» писало британське видання The Guardian. За його інформацією, ця ПВК цікавилася розвідданими про прикордонні укріплення та пересування військовослужбовців НАТО в країнах Балтії – Латвії, Литві та Естонії. У зв'язку з цим у європейському суспільстві почали обговорювати можливість планів російських військових груп здійснити напад на країни НАТО.

Публічно ПВК «Русич» не повідомляла про участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

Росія не вперше вербує кримчан у приватні військові компанії. Торік до лав ПВК «Вагнер» у Криму набирали бійців і представників медичного персоналу, що обернулося «тенденцією масових поховань «кримських вагнерівців», повідомляють в експертному об'єднанні «Асоціація реінтеграції Криму».

«Спільним у цих персонажів є загибель у Донецькій та Луганській областях з жовтня до грудня 2022 року, а також їх середній вік – понад 40 років. Низка найманців мала загальнокримінальне минуле, і значна їх частина вперше «потрапила у відкриті джерела» вже після загибелі, очевидно, нічим за своє життя не відзначившись», – зазначають в об'єднанні.

У ПВК «Вагнер» публічно не називають свої втрати під час бойових дій на боці Росії в рамках повномасштабного вторгнення в Україну.

Службу в ПВК «Вагнер» рекламують у Криму і зараз. У січні кореспондент Крим.Реалії помітив таку рекламу в Сімферополі, зокрема у міському громадському транспорті.