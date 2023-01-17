Колишній найманець «ПВК Вагнера» розповів про страти полонених

Колишній командир одного з підрозділів «ПВК Вагнера» Андрій Медведєв, який просить політичного притулку в Норвегії, розповів про вбивства полонених українців. За його словами, військовополонені цікавлять ПВК лише як джерело інформації, а після допитів їх страчують, повідомляє видання «Медиазона».

Раніше засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин заявляв, що з полоненими поводяться гуманно і формують із них обмінний фонд – відомо щонайменше про один випадок обміну, в якому брала участь компанія.

За словами Медведєва, у ПВК є спеціальний загін, який займається стратами як найманців, що провинилися, так і полонених. Зокрема, як заявив Медведєв, йому відомо про вбивство чотирьох українських військовослужбовців, які здалися в полон під Бахмутом. За його словами, усі четверо були після допиту застрелені біля селища Клинове на Донеччині. З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Євген Пригожин у відповідь на запит норвезької газети Aftenposten заявив, що Медведєв має громадянство Норвегії і входив до складу «норвезького батальйону ПВК під назвою «Нідгьоґґ» (ім’я дракона зі скандинавської міфології, інформація про громадянство не підтверджується відкритими джерелами).

За твердженням Пригожина, Медведєв має бути притягнутий до відповідальності за жорстоке поводження з полоненими і перебуває у розшуку служби безпеки «ПВК Вагнера».

Андрій Медведєв уклав контракт із «ПВК Вагнера» у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з «безглуздою війною і беззаконням командування». 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії.

Раніше неодноразово повідомляли про страти «ПВК Вагнера» власних найманців за спроби дезертирства, здавання в полон чи інші порушення. У листопаді в телеграм-каналах, пов’язаних із ПВК, було опубліковане відео, на якому колишнього російського в’язня Євгена Нужина, завербованого ПВК для участі у війні проти України, який пізніше добровільно здався в полон українським військам, на смерть забивають кувалдою. Медведєв стверджує, що був командиром Нужина.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці, Латинській Америці та у війні з Україною. Організацію підозрюють у численних воєнних злочинах як в Україні, так і в інших країнах, де вона діє.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя та гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.