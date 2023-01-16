Gulagu.net: екскомандир «ПВК Вагнера» втік до Норвегії і хоче свідчити проти Пригожина

Колишній командир найманців російської «ПВК Вагнера» Андрій Медведєв запросив політичного притулку в Норвегії, повідомив засновник правозахисного фонду Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Медведєв, як він стверджує, перетнув кордон Росії в районі селища Нікель у Мурманській області. За його словами, на кордоні він переліз через два паркани, а пізніше під гавкіт собак і стрілянину прикордонників тікав по льоду озера. Медведєв дістався одного з прикордонних містечок, постукав у перший-ліпший будинок і попросив мешканців викликати поліцію, додав Осєчкін.

Під охороною з місцевого аеропорту колишнього «вагнерівця» доставили до столиці Норвегії Осло, де поселили у центрі для порушників міграційного законодавства. Осєчкін уточнив, що процедуру отримання притулку вже запущено. У Норвегії Медведєв має намір дати свідчення проти голови «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина.

Осєчкін також опублікував запис, на якому, як стверджується, Медведєв розповідає про обставини своєї втечі. «Вперше з РФ до Європи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів» «ПВК Вагнера», який погодився давати свідчення, заявив Осєчкін.

На початку липня 2022 року Медведєв, житель Томської області Росії, уклав контракт із «ПВК Вагнера» на чотири місяці. Його відправили до Сальська, а звідти до Луганської області, де його призначили на посаду командира 1-го відділення 4-го взводу 7-го штурмового загону найманців. За словами Медведєва, він брав участь у боях під Бахмутом і був командиром колишнього в’язня Євгена Нужина, якого «вагнерівці», ймовірно, вбили кувалдою після повернення з українського полону.

У середині грудня в соцмережах поширювалося відео, на якому людина, яка представилася дезертиром Андрієм Медведєвим, розповіла про знущання бійців «ПВК Вагнера» одне над одним. Він закликав ФСБ Росії провести перевірку щодо найманців та Євгена Пригожина. «Після мого самовільного відходу служба безпеки «Вагнера» почала мене переслідувати, підключаючи до розшуку ФСБ, органи МВС. Я побоююся за своє життя та здоров’я», – сказав Медведєв.