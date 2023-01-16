Влада Норвегії підтвердила прохання про притулок від одного з «вагнерівців»

Колишній високопоставлений членом російської «ПВК Вагнера», дійсно попросив притулку в Норвегії, повідомляє агенція Associated Press із посиланням на владу країни. Управління імміграції Норвегії (UDI) повідомило, що йдеться про Андрія Медведєва. Саме він шукає притулку в Норвегії.

Про те, що екскомандир найманців російської «ПВК Вагнера» Андрій Медведєв запросив політичного притулку в Норвегії, повідомив раніше засновник правозахисного фонду Gulagu.net Володимир Осєчкін.

«З міркувань безпеки та конфіденційності UDI не може коментувати це питання», – повідомили агенції у відомстві.

Норвезький адвокат росіянина підтвердив, що Медведєв перебуває наразі в Норвегії.

Справу передали в імміграційну поліцію Норвегії, і чоловіка перевели в Осло, де його помістили в центр для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цю справу.

Минулого тижня поліція Норвегії заявила, що чоловік незаконно в’їхав із Росії, перетнувши кордон двох країн. Чоловіка, якого влада лише ідентифікувала як іноземця, затримали прикордонники.

Повідомляється, що чоловік зайшов у приватний будинок у прикордонній зоні та попросив допомоги.

Правоохоронці Норвегії повідомили, що пізно ввечері минулого четвера російські прикордонники повідомили їх про сліди на снігу, які могли вказувати на те, що хтось незаконно перетнув кордон.

Норвезьке інформаційне агентство NTB у понеділок повідомило, що Медведєв, імовірно, вдався до втечі, оскільки у липні покинув ряди «ПВК Вагнера». Російським правозахисникам він повідомив про готовність розповість усе, що йому відомо про «ПВК Вагнера», її діяльність та власника Євгена Пригожина.

До «ПВК Вагнера» входить велика кількість засуджених, завербованих у російських в’язницях, які воюють в Україні. Аналітики повідомляють і про розширення впливу «ПВК Вагнера» у Африці, де вона просуває російську дезінформацію, будує альянси з режимами та отримує доступ до нафти, газу, золота, алмазів і цінних мінералів.