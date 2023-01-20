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Посадовці США радять Україні відкласти контрнаступ до завершення підготовки – Reuters

Ілюстраційне фото. Українські військовослужбовці на танку біля прифронтового міста Бахмут, 20 січня 2023 року

Американські високопосадовці радять Україні відкласти масштабний контрнаступ до того, як вона отримає надане США озброєння, а українські військові пройдуть навчання на ньому – про це повідомляє Reuters із посиланням на представника американського уряду.

За повідомленням, посадовець, спілкуючись із невеликою групою журналістів, заявив, що всі переговори Вашингтона з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбувалися з акцентом на те, щоб українська влада приділяла достатньо часу передусім навчанню з використання отриманого обладнання.

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«Американські чиновники вірять, що наступ буде більш успішним, якщо українці скористаються навчанням і значними поставками нової зброї», – цитує Reuters.

Крім того, за даними агентства, США вважають, що Україні варто зосередитися на підготовці, а не на обороні Бахмута, де наразі тривають найбільш запеклі бої. Таку ж думку представника американської влади наводить агентство AFP.

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі у форматі Рамштайн 20 січня заявив, що США мають вікно можливостей для підтримки України до того, як вона почне контрнаступ, «і це недовго».

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