Втрати військ РФ у війні проти України перевищили 120 тисяч – українське командування

Втрати російських військових у війні проти України сягнули близько 120 160 осіб, повідомив 21 січня Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу, за цими даними, Росія втратила 860 своїх солдатів.

Щодо загальних втрат техніки, то у Генштабі навели такі дані:

танки ‒ 3140 (один – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6256 (+15)

артилерійські системи – 2135 (+6)

РСЗВ – 443 (+1)

засоби ППО ‒ 220

літаки – 287

гелікоптери – 277

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5)

крилаті ракети ‒ 749

кораблі /катери ‒ 17

автомобільна техніка й автоцистерни – 4918 (+15)

спеціальна техніка ‒ 193 (+3).

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.