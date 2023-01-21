Україна розчарована нерішучістю Німеччини щодо постачання танків – Мельник

Відсутність дій Німеччини в питанні постачання Україні танків Leopard 2 викликає «велике розчарування», заявив в інтервʼю CNN заступник міністра закордонних справ, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Натомість дипломат відзначив позицію Великої Британії. Сполучене Королівство є «першою країною, яка поставила основні бойові танки Challenger 2, і це, сподіваємося, може стати поштовхом для інших країн, але, на жаль, поки що не для Німеччини», вказав Мельник.

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив журналістам в кулуарах оборонної зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині, що рішення щодо танків Leopard для України ще не ухвалене.

«Після 331 дня жорстокої війни, яку Росія веде проти України, вони все ще проводять інвентаризацію запасів Бундесверу (німецьких збройних сил – ред.) і промисловості, щоб перевірити, чи є у них що відправити в Україну! Це смішно», – сказав Мельник.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.

Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.