Польща може надати Україні танки без дозволу Берліна – Моравецький

Польща може доставити Україні танки Leopard 2 у складі коаліції країн, навіть без схвалення Берліна на реекспорт цієї моделі танку німецького виробництва, повідомив 23 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Голова польського уряду, чия країна наполягає, щоб союзники, які мають Leopard 2, відправили їх в Україну, сказав, що угода з Берліном має «другорядне значення», оскільки Варшава більше зацікавлена в досягненні консенсусу щодо цього питання.

Ми проситимемо такий дозвіл, але це питання другорядне. Навіть якби ми не отримали цього дозволу... ми б все одно передали наші танки разом з іншими в Україну", – сказав Моравецький журналістам. «Умовою для нас наразі є створення хоча б невеликої коаліції країн», додав він.

Латвія, Естонія та Литва також спільно звернулися до Німеччини з проханням відправити танки Leopard 2 в Україну, чинячи подальший тиск на Берлін, щоб той прискорив військову допомогу Києву.

Берлін поки не бажає надати такі танки самому Києву або дозволити третім країнам, які мають танки Leopard. Повідомляється, що Німеччина пов’язала свою відмову із відмовою Вашингтона відправити Україні танки Abrams американського виробництва.

Однак міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 22 січня заявила, що патова ситуація наближається до завершення, заявивши, що Берлін буде готовий дозволити Польщі відправити Leopard в Україну. Бербок відмовився від подальших коментарів щодо танкової проблеми, зазначивши лише, що союзники України повинні спробувати зробити все можливе, щоб переконатися, що Україна виграє війну проти Росії.

Президент України визнав, що постачання Україні десятків західних танків проти тисячі, які є в Росії, не вирішать проблеми, але мотивують українську армію. Він розкритикував позицію Німеччини про готовність постачати озброєння тільки разом з іншими партнерами, зокрема США.