Наступне засідання «Рамштайну» відбудеться у лютому – міністр оборони

Міністр оборони Олексій Резніков після повернення із восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого «Рамштайну», заявив, що наступна зустріч у цьому форматі відбудеться наступного місяця.

«Ramstein 9 відбудеться в лютому», – написав Резніков у твітері і додав, що з кожною такою зустріччю бачить, «як зростає довіра наших партнерів до України».

«Більше довіри означає більше зброї», – зазначив очільник Міноборони.

Коли саме у лютому відбудеться засідання, Резніков не уточнив.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Учасники погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси, необхідні для відсічі російських військ.

Перед засіданням «Рпмштайну» тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams. Пізніше міністр закордонних справ країни Анналена Бербок заявила, що уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польша передасть Україні танки Leopard 2.

Президент України визнав, що постачання Україні десятків західних танків проти тисячі, які є в Росії, не вирішать проблеми, але мотивують українську армію. Він розкритикував позицію Німеччини про готовність постачати озброєння тільки разом з іншими партнерами, зокрема США.