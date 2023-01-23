Радіо Свобода Weekly: Західна бронетехніка змінить тактику ЗСУ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Бербок: Німеччина не проти, щоб Польща передала танки Leopard 2 Україні

Уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польша передасть Україні танки Leopard 2, повідомила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок в інтерв’ю для LCI.

На питання, що станеться, якщо Польща відправить німецькі танки Leopard 2 без дозволу Німеччини, Бербок відповіла: «Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху». Детальніше тут

Наступ ЗСУ: західна бронетехніка змінить тактику української армії?

Західні союзники наважились передати Україні сучасні танки і БМП. А генсекретар НАТО вважає, що у війні Росії проти України настав переломний момент.

Як нова зброя може вплинути на хід бойових дій і тактику української армії? Та яку бронетехніку від союзників вже використовує Україна і як вона показує себе на полі бою? Текстова публікація тут

«Знаю всіх людей, які стратили» співробітника ГУР Дениса Кірєєва – Буданов

Денис Кірєєв –​ учасник українсько-російських переговорів у Білорусі –​ був штатним співробітником ГУР Міноборони України, якого працівники СБУ вбили в автівці СБУ у Києві 5 березня, а тіло Кірєєва викинули на вулицю, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода очільник ГУР Кирило Буданов.

За його словами, він, особисто, знав Кірєєва з 2009 року і версію про те, що Кірєєв міг працювати на Росію, очільник ГУР відкидає категорично. Текст інтерв’ю тут

Чим ЗСУ можуть бити по тилах Росії?

Чим ЗСУ вражають глибокий тил противника? Які ракети офіційно і неофіційно можуть бути на озброєнні України і як далеко вони літають? Чим можна дотягнутись до найвіддаленіших берегів Криму, російських стратегічних аеродромів Енгельс та Дягілево, і навіть Москви? Текстова версія тут

У Раді зареєстрували законопроєкт, яким може бути припинена діяльність УПЦ (МП)

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№ 8371). Документ зареєстрував Кабмін.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, законопроєкт спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

За його словами, документом вносяться зміни до законодавства, якими унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких розташований за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України. Детальніше тут

Українська чи проросійська: якою буде доля Почаївської лаври? Репортаж з Почаєва

Тернопільська обласна рада закликає Міністерство культури та інформаційної політики розірвати договір оренди на комплекс споруд Почаївської лаври, а також розслідувати антиукраїнську діяльність священнослужителів УПЦ (Московського патріархату) на Тернопільщині, провести інвентаризацію майна лаври і передати комплекс Православній церкві України (ПЦУ).

За інформацією Радіо Свобода, після Києво-Печерської лаври аудит проведуть у Почаївській лаврі УПЦ (МП).

Чи змінилась ситуація і настрої у Почаївській лаврі після обшуків СБУ і після того, як в Успенському соборі Києво-Печерської лаври глава ПЦУ Епіфаній провів богослужіння? Читайте і дивіться за лінком

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Зеленський відреагував на скандали в міністерствах та пообіцяв справедливі рішення

Президент Володимир Зеленський у неділю, 22 січня, заявив, що найближчий тиждень буде часом справедливих рішень щодо скандалів, які трапились останнім часом у міністерствах.

«Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлених. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо докладно розбиратися. Щодо енергетики та закупівель. Щодо відносин між центральною владою та регіонами. Щодо закупівель для військових», – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Кабмін звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського – наразі правоохоронці мають всі можливості для проведення розслідування та подальшого суду в цій справі.

Напередодні заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла повідомила, що комітет викликає на засідання керівництво Міноборони у зв’язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових. Детальніше за лінком

Хабар, втеча, бізнес з окупантами (розслідування)

Наприкінці листопада 2022 року «Схеми» (Радіо Свобода) повідомили про подію, яка суттєво полегшила пошук колаборантів у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізьких областях. Їхні дані з’явилися у відкритому російському реєстрі.

Чому це сталося? Тому що Кремль оголосив ці території «частиною Росії». А російське законодавство вимагає, щоб інформація про керівників та засновників державних органів та бізнесу була доступною на сайті Федеральної податкової служби..

Журналісти «Схем» скористалися відкритими даними російської податкової. Це дозволило знайти бізнес українського підприємця-втікача на окупованій території. Текстова версія нового розслідування тут

Керівництво МВС загинуло в авіакатастрофі: якими запам’ятають Монастирського, Єніна та Лубковича

18 січня у Броварах на Київщині на цивільний об’єкт впав гвинтокрил ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС.

Гвинтокрил впав біля дитячого садка, внаслідок чого спалахнула пожежа. Під час падіння у закладі перебували діти та персонал. Загинуло 14 людей, серед них – дитина. ДСНС повідомила також про 25 травмованих.

В авіакатастрофі, зокрема, загинуло керівництво МВС: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Як їх запам’ятають? Про це тут

Чим та звідки Росія бʼє по півдню України?

Які кораблі Росія розміщує у Чорному та Азовському морях і яку загрозу вони несуть? Якими типами ракет російські військові обстрілюють південь України? Які потужності має російська армія для подальшого здійснення ракетних обстрілів? Текстова публікація тут

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Український погляд на російську літературу. Дерусифікація набирає обертів

Нинішня збройна агресія Росії проти України є продовженням, а найімовірніше, завершенням попередньої тривалої війни імперії з українською мовою й культурою, що мала на меті асимілювати українців, перетворити їх на «один народ» з росіянами, зазначає професор Лариса Масенко.

«Провал імперських зусиль на мовно-культурному фронті й спричинена цим люта ненависть кремлівського диктатора спонукала його до розв’язання кривавої геноцидної війни на знищення українського народу», – наголошує вона. Її статтю в рубриці «Точка зору» читайте за лінком

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