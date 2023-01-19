Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський повідомив у четвер про ухвалення Європейським парламентом резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Вітаю ухвалення резолюції Європейським парламентом про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти», – написав Зеленський у твітері.

У свою чергу, на сайті Європарламенту наголошується, що «євродепутати вимагають притягнути російських політичних і військових лідерів до відповідальності за злочин агресії проти України».

«Євродепутати закликають ЄС та його держави-члени, у тісній співпраці з Україною та міжнародним співтовариством, наполягати на створенні спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, вчиненого політичними та військовими лідерами Російської Федерації та її союзниками. Створення такого трибуналу, стверджують євродепутати, усуне недоліки поточних інституційних механізмів міжнародного кримінального правосуддя та доповнить слідчу роботу Міжнародного кримінального суду (МКС), який зараз не може розслідувати злочин агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

У Європарламенті також наголошують, що політичне та військове керівництво Росії та Білорусі має бути притягнуте до відповідальності.

Враховуючи, що точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, «євродепутати підкреслюють, що він повинен буде бути компетентним щодо розслідування не лише стосовно Володимира Путіна та політичних і військових лідерів РФ, але також і щодо Олександра Лукашенка та його поплічників в Білорусії».

«Підготовча робота ЄС щодо спецсуду має розпочатися без зволікань… Європарламент твердо переконаний, що створення цього спеціального трибуналу щодо злочину агресії надішле дуже чіткий сигнал російському суспільству та міжнародній спільноті, що президент Путін і всі російські лідери можуть бути засуджені за злочин агресії проти України», – йдеться в заяві.

Текст резолюції, яка є рекомендаційною, схвалили 472-ма голосами «за», 19 «проти» і 33 – утрималися.

Днями міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для судового переслідування російських лідерів за вторгнення Москви в Україну. Вона нагадала, що Росія не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за свою агресію в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі, оскільки він може розглядати лише ті справи, в яких обидві сторони є членами суду або справа передана Радою безпеки ООН. Росія не є членом Міжнародного кримінального суду і має право вето в Раді безпеки.