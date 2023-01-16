Німеччина закликає до створення спеціального трибуналу проти Росії – Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 16 січня закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для судового переслідування російських лідерів за вторгнення Москви в Україну. Про це повідомляє агенція Reuters.

Бербок нагадала, що Росія не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за свою агресію в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі, оскільки він може розглядати лише ті справи, в яких обидві сторони є членами суду або справа передана Радою безпеки ООН. Росія не є членом Міжнародного кримінального суду і має право вето в Раді безпеки.

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти» в листопаді представив «українську формулу миру» – фактичний план того, як покласти край війні з Росією. У «плані Зеленського» – десять пунктів.

Раніше в ООН президент України заявляв, що його формула передбачає створення трибуналу проти Росії, виплату Києву компенсацій за війну, забезпечення Києву фінансової та військової підтримки з боку країн Заходу, обмеження ціни на російські ресурси та відновлення територіальних кордонів. Москва коментувала ці пункти окремо, заявляючи, що не готова до таких умов.