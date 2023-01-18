Керівництво МВС загинуло в авіакатастрофі: якими запам’ятають Монастирського, Єніна та Лубковича

18 січня у Броварах на Київщині на цивільний об’єкт впав гвинтокрил ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС.

Гвинтокрил впав біля дитячого садка, внаслідок чого спалахнула пожежа. Під час падіння у закладі перебували діти та персонал – наразі відомо про 16 загиблих: серед них – троє дітей. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила також про 30 травмованих(із них 12 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).

В авіакатастрофі, зокрема, загинуло керівництво МВС: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Ось якими їх запам’ятають.

Денис Монастирський

Із 16 липня 2021 року, після того, як Арсен Аваков пішов у відставку, міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський. До того, у 2019-2021 роках, Монастирський був народним депутатом від партії «Слуга народу» та головою комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Із 2021-го також був членом Ради національної безпеки і оборони.

Із 2003 року Денис Монастирський почав працювати помічником-консультантом народного депутата України у Верховній Раді, однак у 2005-му звільнився та став працівником Хмельницького університету управління та права, де очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз. Тут працював до 2016 року, однак після Революції гідності у 2013–2014 почав більше займатися практикою, а не теорією: у 2015-му брав участь в обранні керівного складу місцевих прокуратур та у формуванні Державного бюро розслідувань.

Був помічником-консультантом на громадських засадах тодішнього народного депутата Антона Геращенка у 8-му скликанні Верховної Ради. Також рух «Чесно» зазначає, що довідку для «наукової роботи» Іллі Киви підписав Денис Монастирський, який тоді працював в комітеті Ради з питань правоохоронної діяльності. Монастирський цих даних не коментував.

16 листопада 2021-го Денис Монастирський підписав наказ, згідно з яким народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву позбавив права на володіння нагородною зброєю.

У 2020 році, згідно з аналітикою руху «Чесно», Монастирський був одним із народних депутатів, які подали найбільше законодавчих ініціатив.

Із 2016 року співпрацював з «Українським інститутом майбутнього», одним із засновників якого є Геращенко, який наразі є радником міністра внутрішніх справ; перед тим, як обійняти посаду міністра, був народним депутатом та головою комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Окрім української освіти, Монастирський також є випускником програми «Громадські зв’язки» та програми Консультативної місії Європейського союзу «Лідерство в управлінні змінами». У 2018 році також був учасником міжнародного курсу з підвищення кваліфікації «Поліція і суспільство», який організували Центр співробітництва і розвитку МАВАШ, Міністерство іноземних справ Ізраїлю, та курсу «Державне управління та лідерство в епоху інновацій» від Національного університету Сінгапуру «Школа державної політики Лі Куан Ю».

Після початку повномасштабного вторгнення міністр внутрішніх справ співпрацював з іноземними колегами щодо імовірних воєнних злочинів російських військ.

Денису Монастирському 42 роки. У Дениса Монастирського залишилися дружина та двоє синів.

Євген Єнін

Із вересня 2021 Євген Єнін виконував обов’язки першого заступника міністра внутрішніх справ.

Народився у Дніпрі. Закінчив Національну академію Служби безпеки України, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».

У 2012 році отримав другу освіту – юрист-міжнародник в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі.

Із липня 2002 року до грудня 2005 року служив в оперативних підрозділах Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки України.

У 2005-2010 роках працював третім та другим секретарем посольства України в Республіці Молдова, а також другим секретарем сектора з питань придністровського врегулювання Міністерства закордонних справ України. Також виконував обов’язки другого секретаря відділу країн Південно-Східної Азії та Океанії Шостого територіального департаменту МЗС. Пізніше виконував ті ж обов’язки у відділі країн Далекого Сходу.

Із кінця 2011 року був начальником відділу Причорноморських країн Управління країн Південної Європи, Балкан та Південного Кавказу Третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ. З 2012 року до 2014-го обіймав посаду радника посольства України в Італійській Республіці.

У 2016-му Єніна призначили заступником генерального прокурора. Тут він займався міжнародним напрямом – співпрацював з правоохоронними органами інших держав для розслідування злочинів проти України. Крім цього, відповідав за екстрадицію іноземців.

Проте у 2019-му Євген Єнін подав у відставку. Це пов’язують з тим, що у 2019 році прокуратура винесла підозри людям з оточення п’ятого президента Петра Порошенка та самому Порошенку. Зокрема, серед них були ексочільник Адміністрації президента Борис Ложкін та його заступник Олексій Філатов, яких підозрювали у відмиванні 440 млн доларів. Тодішній прессекретар Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що підозри були винесені з порушення закану і їх скасували. За словами прокурора Костянтина Кулика, скасував їх Єнін, після чого подав у відставку.

Після звільнення Єніна запросили працювати в «Український інститут майбутнього». Співпрацю йому запропонував Антон Геращенко.

У 2020-му Євген Єнін працював заступником міністра МЗС Дмитра Кулеби. Кулеба розповідав , що Єнін курує справи про збитий літак MH17 і рейс МАУ PS752. Також він займався юридичним переслідування Росії в міжнародних судах у справах, пов’язаних з агресією проти України. Також координував великі спецоперації на територіях іноземних держав: спецоперація з повернення українок, які перебували в Сирії та евакуація українців з Афганістану.

Також президент України Володимир Зеленський уповноважив Єніна виступати агентом України у справах проти Росії, що розглядає Міжнародний суд ООН. Україна підготувала меморандум для Міжнародного трибуналу ООН у процесі проти Росії за Конвенцією ООН з морського права.

«У цьому документі – факти, докази, показання свідків щодо порушень Росією міжнародних конвенцій, що мали місце у 2018 році в районі Керченської протоки. У ньому також – переможне для України рішення, яким Міжнародний морський трибунал майже рік тому зобов’язав Росію звільнити три наших судна «Бердянськ», «Нікополь», «Яни-Капу» та 24 українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​ Це рішення стало чітким сигналом для всього світу, що Росія не може порушувати міжнародне право безкарно», – написав тоді Єнін у Facebook .

Президент України також нагородив Єніна орденом «За мужність» ІІІ ступеня та орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Залишилися двоє дітей, одружений.

Юрій Лубкович

17 листопада 2021 року уряд призначив Юрія Лубковича державним секретарем Міністерства внутрішніх справ. До цього він працював помічником голови Тернопільської обласної державної адміністрації, начальником управління з суспільно-політичних питань та інформаційної діяльності Тернопільської ОДА, керівником Апарату Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики Секретаріату Кабінету міністрів України, старшим референтом департаменту з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабміну, керівником Служби міністра КМ, заступником директора з питань міжнародного співробітництва Секретаріату КМ.

У 2021 році також був керівником Секретаріату голови Верховної Ради та радником заступника голови ВР.

Сам родом з Тернополя, де закінчив Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», а також навчався за кордоном: проходив курси державних управлінців в Секретаріаті уряду Канади та Наньянському Технологічному університеті Сінгапуру.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що гелікоптер ДСНС, який розбився сьогодні, 18 січня, у Броварах на Київщині, неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу, а екіпаж судна був підготовлений.

У відомстві уточнили, що серед дев’яти осіб, які були на борту – шестеро – оперативна група МВС, включно із керівництвом відомства, а також троє членів екіпажу ДСНС.

В ефірі телемарафону Тимошенко повідомив, що керівництво Міністерства внутрішніх справ летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з «гарячих» точок.

Наразі Генеральна прокуратура розглядає всі можливі версії, однак начальник поліції Київської області під час брифінгу сказав, що поки зарано робити висновки про причини авіакатастрофи.

Служба безпеки України повідомила про відкриття провадження.

Нового очільника МВС України оберуть після узгодження кандидатури комітетом ВРУ з правоохоронної діяльності та голосування народних депутатів. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в етері національного телемарафону.