СБУ серед версій авіакатастрофи у Броварах розглядає порушення правил польоту, технічну несправність та умисні дії

Служба безпеки України повідомила про відкриття провадження через падіння гелікоптера у Броварах Київської області і про те, що наразі розглядається декілька версій.

«Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, в результаті авіакатастрофи у Броварах загинули щонайменше 16 людей, зокрема троє дітей, близько 30 людей зазнали поранень, в тому числі – діти.

Раніше влада Київської області заявила, що на місці трагедії ще триває розбір завалів.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. У відомстві запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В Офісі генпрокурора заявили, що розглядаються різні версії падіння гвинтокрила, їх встановлюють слідчі.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».