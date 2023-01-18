У поліції уточнили дані щодо загиблих у Броварах

Внаслідок падіння гелікоптера біля дитсадка і житлового будинку в Броварах на Київщині загинули, за останніми даними, 16 людей, зокрема троє дітей і керівництво Міністерства внутрішніх справ України, повідомила речниця Національної поліції Мар’яна Рева.

«Наразі, за тією інформацією, яка в нас є уточнена на цей момент: 16 людей загинули внаслідок цієї авіатрощі, троє - діти. Крім того, 25 людей перебувають у медичних закладах, 10 з них – діти. Декілька людей перебувають у тяжкому стані в реанімації», – сказала Рева в ефірі телемарафону.

На місці продовжують працювати слідчі і рятувальники. Речниця поліції закликала свідків авіакатастрофи звернутися до правоохоронців і надати свідчення.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що кількість загиблих внаслідок падіння гелікоптера у Броварах на вранці 18 січня зросла до 18. Серед загиблих – троє дітей, а також керівництво Міністерства внутрішніх справ: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. Він також заявив про 29 поранених, серед яких – 15 дітей.

Натомість у ДСНС повідомили про 15 загиблих і 25 поранених.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в Броварах триває розбір завалів у дитсадку.

У своєму телеграмі він додав, що діти із садка перебувають в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби.

Раніше генпрокурор Андрій Костін повідомив, що слідство розглядає всі можливі версії причин падіння гелікоптера.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону повідомив, що керівництво Міністерства внутрішніх справ летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з «гарячих» точок.