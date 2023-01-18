Кількість загиблих через падіння гелікоптера у Броварах зросла до 18 – голова ОВА

Кількість загиблих внаслідок падіння гелікоптера у Броварах на Київщині вранці 18 січня зросла до 18, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Трагедія у Броварах. Кількість жертв зросла. Станом на 10:30 – 18 загиблих, у тому числі троє дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби», – написав Кулеба у телеграмі.

Раніше голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в результаті падіння гвинтокрила у Броварах загинули 16 людей, понад два десятки постраждали.

Серед загиблих – керівництво Міністерства внутрішніх справ: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Причини падіння вертольота наразі невідомі, їх встановлюють слідчі, заявив радник міністра Антон Геращенко.

«Причини трагедії встановлюють слідчі. Чи це був саботаж, технічна несправність чи порушення правил безпеки польотів, незабаром дізнаємося. Щиро співчуваю рідним та близьким Дениса, Євгена та всім родинам загиблих у цій страшній аварії», – написав Геращенко у фейсбуці.

Раніше сьогодні вранці стало відомо, що у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Влада незабаром після цього повідомила, що напевне є жертви і постраждалі.