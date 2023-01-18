Падіння гвинтокрила в Броварах: є постраждалі – ОВА

Внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах поруч із дитячим садком та житловим будинком є постраждалі, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Скільки саме людей постраждали – він не уточнив.
«Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даний момент всіх евакуювали. Є постраждалі», – написав Кулеба у телеграмі.
За його словами, на місці падіння працюють «швидкі», поліція та пожежники.
Причина падіння гелікоптера наразі невідома.
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