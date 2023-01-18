Падіння гвинтокрила в Броварах: є постраждалі – ОВА

Внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах поруч із дитячим садком та житловим будинком є постраждалі, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Скільки саме людей постраждали – він не уточнив.

«Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даний момент всіх евакуювали. Є постраждалі», – написав Кулеба у телеграмі.

За його словами, на місці падіння працюють «швидкі», поліція та пожежники.

Причина падіння гелікоптера наразі невідома.