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16 загиблих і понад 20 поранених, серед жертв – діти і керівництво МВС – поліція про падіння гвинтокрила у Броварах 

На місці падіння гвинтокрила ДСНС у Броварах, Київщина, 18 січня 2023 року

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинули 16 людей, понад два десятки постраждали.

«Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар (міністр МВС – Денис Монастирський, його перший заступник – Євген Єнін, держсекретар МВС – Юрій Лубкович – ред.). Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей», повідомив Клименко у фейсбуці.

За його словами, на місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

«Причини трагедії встановлюють слідчі. Чи це був саботаж, технічна несправність чи порушення правил безпеки польотів, незабаром дізнаємося. Щиро співчуваю рідним та близьким Дениса, Євгена та всім родинам загиблих у цій страшній аварії», написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Раніше сьогодні вранці стало відомо, що у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Влада незабаром після цього повідомила, що напевне є жертви і постраждалі. Що стало причиною падіння наразі невідомо.

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