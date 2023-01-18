Авіакатастрофа у Броварах: триває розбір завалів у дитсадку

У Броварах Київської області, де вранці 18 січня впав гелікоптер, внаслідок чого загинули щонайменше 15 людей, зокрема троє дітей і керівництво Міністерства внутрішніх справ, триває розбір завалів у дитсадку, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Поки що інформації про зниклих безвісти немає. Але продовжуються роботи по розбору завалів у дитсадку», – повідомив Кулеба в ефірі телемарафону.

У своєму телеграмі він додав, що діти із садка перебувають в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби.

Раніше генпрокурор Андрій Костін повідомив, що слідство розглядає всі можливі версії причин падіння гелікоптера.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко закликав свідків події в Броварах оперативно звернутися в поліцію. За його словами, це допоможе в з’ясуванні обставин трагедії.

В ефірі телемарафону Тимошенко повідомив, що керівництво Міністерства внутрішніх справ летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з «гарячих» точок. Подробиць він не навів.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, кількість загиблих внаслідок падіння гелікоптера у Броварах на вранці 18 січня зросла до 18. Серед загиблих – троє дітей. Крім того, серед загиблих – керівництво Міністерства внутрішніх справ: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. Кулеба додав, що відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей.

Натомість у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили інші дані: 15 загиблих і 25 поранених.

Раніше сьогодні вранці стало відомо, що у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Влада незабаром після цього повідомила, що напевне є жертви і постраждалі.