Екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів – ДСНС про падіння гелікоптера у Броварах

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що гелікоптер ДСНС, який розбився сьогодні у Броварах на Київщині, неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу, а екіпаж судна був підготовлений.

«Вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225», – йдеться у повідомленні ДСНС у фейсбуці.

У відомстві уточнили, що серед дев’яти осіб, які були на борту – шестеро – оперативна група МВС, включно із керівництвом відомства, а також троє членів екіпажу ДСНС.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. За останніми даними влади, 18 людей загинули (у тому числі троє дітей), 29 зазнали поранень, 15 з них – діти.

На борту гвинтокрила було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

В Офісі генпрокурора та в МВС заявили, що причини падіння гвинтокрила наразі невідомі, розглядаються різні версії, їх встановлюють слідчі.