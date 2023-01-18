Генпрокурор про авіакататрофу в Броварах: розглядаємо всі можливі версії

Слідство розглядає всі можливі версії причин падіння гелікоптера в Броварах Київської області, де загинули, за останніми даними, 18 людей, зокрема троє дітей і керівництво Міністерства внутрішніх справ, повідомив генпрокурор Андрій Костін.

«Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа перебуває під моїм особистим контролем», – повідомив Костін, слова якого цитує пресслужба Офісу генпрокурора.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко закликав свідків події в Броварах оперативно звернутися в поліцію. За його словами, це допоможе в з’ясуванні обставин трагедії.

В ефірі телемарафону Тимошенко повідомив, що керівництво Міністерства внутрішніх справ летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з «гарячих» точок. Подробиць він не навів.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, кількість загиблих внаслідок падіння гелікоптера у Броварах на вранці 18 січня зросла до 18. Серед загиблих – троє дітей. Крім того, серед загиблих – керівництво Міністерства внутрішніх справ: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей.

Раніше сьогодні вранці стало відомо, що у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Влада незабаром після цього повідомила, що напевне є жертви і постраждалі.